Реакція з'явилася за три години до закінчення самого перемир'я.

США бажають бачити довгострокове припинення вогню в Україні та хотіли би, аби "великоднє перемир'я" було продовежене на наступні дні. Про це Державний департамент США повідомив у коментарі "Суспільному".

"Ми хотіли б, щоб це продовжилося після неділі 20 квітня. Давно настав час зупинити смерть та руйнування і закінчити цю війну", — заявив речник Держдепу.

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"Великоднє перемир'я": що треба знати

Як писав УНІАН, вчора у другій половині дня російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив про "великоднє перемир'я" з 18 години суботи до 00 годин в ніч з неділі на понеділок. Це зовсім не виглядало, як узгоджена домовленість з українською стороною.

Президент Володимир Зеленський на це зауважив, що Україну атакували російськкі дрони саме в той час, коли Путін оголошував про припинення вогню з начебто гуманітарних міркувань. Трохи згодом український лідер зробив нову заяву, в якій запропонував саме те, чого Україна і США вимагають від Росії вже більше місяця - запровадити 30 денне перемир'я, замість 30-годинного.

Однак навіть великоднє перемир'я, оголошене Путіним, самі ж росіяни і порушують. Хоча загальна інтенсивність бойових дій справді знизилася, про повне припинення вогню точно не йдеться.

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