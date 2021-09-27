У 63-місний парламент Ісландії пройшли 30 жінок, а не 33, як показували попередні результати.

Перерахунок голосів на виборах в Ісландії показав, що в парламенті все-таки буде більше чоловіків, ніж жінок.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на державний телеканал RUV.

У 63-місний парламент Ісландії пройшли 30 жінок, а не 33, як показували попередні результати.

Більшість зберегла правляча коаліція з трьох партій, яка керує країною останні чотири роки: ліво-зелений рух прем'єр-міністра Катрін Якобсдоттір, Консервативна партія незалежності і аграрна правоцентристська Прогресивна партія.

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Парламентські вибори в Ісландії відбулися 25 вересня.

Альтинг є одним з найстаріших парламентів у світі. Для отримання парламентської більшості необхідно як мінімум 32 мандати з 63 можливих.

Головними темами передвиборної боротьби були охорона здоров'я та захист клімату.

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Автор: Денис Прядко