Після обробки всіх протоколів, більшість депутатів нового ісландського парламенту складуть жінки.

Ісландія стала першою країною в Європі, в парламенті якої жінок більше, ніж чоловіків.

Після обробки всіх протоколів, більшість депутатів нового ісландського парламенту - 33 (52%) - складуть жінки, передає Deutsche Welle

Правляча в Ісландії ліво-права коаліція на парламентських виборах, що відбулися напередодні, зуміла відстояти свою більшість в альтингу.

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Так, три партії, що входять до складу уряду країни, отримають не менше 37 з 63 місць в однопалатному парламенті

Найбільше - 16 мандатів, згідно з цими даними, дістанеться консервативній "Партії незалежності". Її лідер, міністр фінансів і колишній прем'єр-міністр Б'ярні Бенедиктссон сподівається знову очолити уряд, змінивши на цій посаді Катрін Якобсдоттір. Її "Рух лівих "зелених" (РЛЗ), схоже, отримає лише вісім мандатів - на три менше, ніж на виборах в 2017 році.

Третя учасниця нинішньої урядової коаліції, правоцентристська "Прогресивна партія", отримає в альтингу 13 місць.

Парламентські вибори в Ісландії

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Ісландії відбулися 25 вересня.

Альтинг є одним із найстаріших парламентів у світі. Для отримання парламентської більшості необхідно щонайменше 32 мандати з 63 можливих.

Головними темами передвиборної боротьби були охорона здоров'я та захист клімату.

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Автор: Тамара Отовська