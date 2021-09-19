15-річний хлопець застрелив трьох рідних, двох собак і зрештою вбив себе.

15-річний житель Південного Техасу, США, вбив свою сім'ю, повідомив про це в соціальній мережі, опублікувавши фото їхніх тіл, а потім наклав на себе руки, коли на нього вийшли поліцейські.

За словами правоохоронців, після вбивства хлопець також погрожував влаштувати розправу у школі, пише CBS Local.

Спочатку поліції передали інформацію про пост у соцмережі, і зрештою правоохоронцям вдалося вистежити його автора. Ним виявився 15-річний Вільям Квінс Колберн III, що жив у трейлері на парковці міста Аранзас Пас.

Офіцери прибули до його місця проживання, проте підліток відмовився виходити. Потім поліцейські почули один постріл і звук падіння людини на підлогу.

Читайте такожПідліток засунув USB-кабель до уретри, щоб виміряти довжину статевого органа (фото)Увійшовши в будинок на колесах, правоохоронці побачили мертвого хлопця з вогнепальним пораненням, а також тіла трьох інших застрелених людей і двох собак. Крім підлітка, убитими виявилися 63-річний Вільям Колберн-молодший, 53-річна Жанна Колберн і 13-річна Емма Колберн. У поліції повідомили, що вони були родичами, проте не уточнили деталі.

За словами правоохоронців, якби не швидкі дії адміністрації соцмережі, а також інших підлітків, які помітили публікацію Вільяма, могло б загинути більше людей.

В якій саме школі хлопець погрожував влаштувати розправу, офіцери не знають, адже підліток навчався вдома. Однак наголошується, що для цього в нього були зброя і боєприпаси.

Раніше в Росії 15-річний підліток намагався вбити свою сім'ю, напавши з ножем на 6-річну племінницю і розстрілявши з травматичного пістолета батьків.

А в Миколаєві 15-річний підліток підозрюється у смертельному наїзді на 11-дівчинку.

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Автор: Катерина Комолова