Автомобіль з характерними для ДТП пошкодженнями знайшли.

У Миколаєві 15-річний підліток підозрюється у смертельному наїзді на 11-дівчинку.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, вчора ввечері невідомий водій автомобіля "Славута" здійснив наїзд на 11-річну дівчинку, яка переходила через дорогу пішохідним переходом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла по дорозі в лікарню.

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За декілька кілометрів від місця наїзду на дівчинку правоохоронці знайшли покинутим автомобіль "Славута" з характерними для ДТП пошкодженнями. Також встановили трьох осіб, які перебували у транспортному засобі. За попередньою інформацією, автівкою міг керувати 15-річний місцевий житель.

У рамках розслідування провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого", слідчі призначили низку експертиз, за висновками яких, у тому числі, буде достовірно встановлено, хто саме керував автомобілем у момент скоєння ДТП.

Нині тривають першочергові слідчі дії.

Раніше, як писав УНІАН, на Київщині сталася ДТП за участю вагітної багатодітної матері - постраждали троє людей.

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Автор: Надя Пришляк