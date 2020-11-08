Хлопець довго планував бійню через напружені стосунки з батьками.

У Росії 15-річний підліток намагався вбити свою сім'ю, він напав з ножем на 6-річну племінницю та розстріляв з травматичного пістолета батьків.

Читайте такожУ Росії батьки часником і святою водою "виганяли бісів" із сіна (відео)Про це пише Telegram- канал Mash.

«Школяр на ім'я Серафим посеред ночі поранив сплячу дівчинку (тричі вдарив ножем – в шию, живіт і плече), а потім відкрив стрілянину по батькові з матір'ю. Всі троє в лікарні, дитина у важкому стані. Хлопця затримали, причини зараз з'ясовують. До цього він обговорював це в листуванні ВКонтакте», - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, він влаштував це через дуже напружені стосунки з батьками. Зазначається, що в кінці жовтня дев'ятикласник посварився з матір'ю. Хлопець хотів зустрітися з подругою, яка поверталася після концерту, але мама заборонила виходити йому на вулицю після десятої вечора. Тоді він все одно потайки втік, а коли повернувся отримав від жінки кілька ударів дротом від зарядки.

«Школяр озлобився і почав думати про втечу з дому. За його словами, втомився від постійного материнського контролю: гуляти не дають, ходити в улюблені секції – теж. Серафим задумав убити батьків, взяти батьківську тачку і гроші, виїхати за місто і зняти там будинок: пожити, поки не знайдуть, або вчинити суїцид. Чому він напав на дівчинку, пояснив так – «злякався, що викличе поліцію, я ж сам цьому вчив». На крики дитини в кімнату влетіли батьки, хлопець почав хаотично палити з травмата, але батько встиг заламати йому руку», – йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц