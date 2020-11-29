У результаті вибуху ще 24 людей отримали поранення.

В Афганістані біля армійської бази у провінції Газні вибухнув автомобіль смертника, внаслідок чого загинуло щонайменше 30 афганських співробітників служб безпеки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеву владу.

Читайте такожЄС засудив вбивство іранського вченого-ядерникаВибух стався на в’їзді до бази, розташованої в Третьому районі Газні, близько 8 ранку. До військової бази, зокрема, під'їхав начинений вибухівкою автомобіль, за кермом якого сидів терорист-смертник.

В результаті вибуху ще 24 людей отримали поранення.

Речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану підтвердив факт нападу, але не надав деталей щодо кількості загиблих.

Ніхто наразі не взяв на себе відповідальність за вибух.

Цього ж дня самогубець на авто напав на конвой голови ради провінції Зубал Аттаджана Хакбаята. Троє людей загинули, 12 поранені. Хакбаят вижив, отримавши легкі поранення.

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Автор: Аліна Вишневська