Мережа вже кілька днів сміється над диктатором, який уникав відповідей на питання за допомогою історичних вигадок.

Американський мільярдер Ілон Маск висміяв інтерв'ю, яке російський диктатор Путін дав журналісту Такеру Карлсону.

Засновник компаній "SpaceX" в мікроблозі X (раніше - Twitter) зробив репост мема одного з користувачів мережі. Він підписав цей мем словами:"Найкраща відповідь на сьогоднішній день".

На скріншоті американський журналіст нібито запитує диктатора, чому Росія вторглася в Україну. "Я до цього підходжу. Розумієте, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті застрелили горилу...", - "відповідає" Путін.

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Що Путін говорив на скандальному інтерв'ю Карлсону:

На початку розмови диктатор сказав журналісту, що дозволить собі "маленьку історичну довідку, на 30 секунд або одну хвилину". У підсумку він читав Карлсону лекцію з власної історії України та Росії не менше 25 хвилин.

Путін скаржився, що Росію не захотіли приймати в НАТО і "водили за ніс в ситуації з Мінськими угодами", а також заявив, що Польща змусила Гітлера почати Другу світову війну, бо була "незговірливою".

Крім того, він продовжує запевняти, що Росія не починала війну проти України, а намагається її закінчити.

Також Путін назвав батька президента України Володимира Зеленського фронтовиком, який воював у Другій світовій війні.

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