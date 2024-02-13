Американський мільярдер Ілон Маск висміяв інтерв'ю, яке російський диктатор Путін дав журналісту Такеру Карлсону.
Засновник компаній "SpaceX" в мікроблозі X (раніше - Twitter) зробив репост мема одного з користувачів мережі. Він підписав цей мем словами:"Найкраща відповідь на сьогоднішній день".
На скріншоті американський журналіст нібито запитує диктатора, чому Росія вторглася в Україну. "Я до цього підходжу. Розумієте, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті застрелили горилу...", - "відповідає" Путін.
Що Путін говорив на скандальному інтерв'ю Карлсону:
На початку розмови диктатор сказав журналісту, що дозволить собі "маленьку історичну довідку, на 30 секунд або одну хвилину". У підсумку він читав Карлсону лекцію з власної історії України та Росії не менше 25 хвилин.
Путін скаржився, що Росію не захотіли приймати в НАТО і "водили за ніс в ситуації з Мінськими угодами", а також заявив, що Польща змусила Гітлера почати Другу світову війну, бо була "незговірливою".
Крім того, він продовжує запевняти, що Росія не починала війну проти України, а намагається її закінчити.
Також Путін назвав батька президента України Володимира Зеленського фронтовиком, який воював у Другій світовій війні.