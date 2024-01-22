Країна подала заявку на членство в Альянсі ще на початку російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Парламент Туреччини повинен проголосувати за вступ Швеції до НАТО вже цього тижня. Про це пише Bloomberg з посиланням на слова високопоставленого турецького чиновника.

Зазначається, що партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яка має більшість у парламенті разом зі своїм націоналістичним союзником, домагатиметься схвалення ратифікації членства Швеції в Альянсі після майже дворічного блокування цього процесу.

Партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яка разом зі своїм націоналістичним союзником має більшість у парламенті, буде домагатися схвалення парламенту для ратифікації довгоочікуваного членства Швеції в НАТО, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності через делікатність ситуації. Схвалення Туреччини залишить Угорщину останнім противником розширення блоку.

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"Вступ Швеції зміцнить НАТО, посиливши його присутність на півночі і поліпшивши його здатність захищати свій східний фланг після вступу Фінляндії в квітні минулого року. Дві країни Північної Європи, які раніше уникали членства у військових альянсах, подали заявку на вступ незабаром після того, як Росія почала вести відкриту війну проти України на початку 2022 року", – йдеться в матеріалі.

Профільний комітет парламенту Туреччини підтримав заявку Швеції на членство минулого місяця.

Шлях Швеції до НАТО

У травні 2022 року Швеція та Фінляндія подали заявки на членство в НАТО. Уже в квітні 2023 року Фінляндія офіційно приєдналася до Альянсу, тоді як членство Швеції досі залишалося під питанням. Шлях країни до військового союзу блокувала Туреччина.

У листопаді 2023 року Ердоган передав протокол про вступ Швеції до НАТО до парламенту. 26 грудня Комітет у закордонних справах парламенту Туреччини у вівторок проголосував за ратифікацію Протоколу про вступ Швеції до НАТО. Щоб він був ратифікований, рішення має підтримати більшість парламентаріїв.

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