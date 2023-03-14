Замість нього можуть призначити генерал-майора Карстена Брейєра.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відправить у відставку генерального інспектора збройних сил країни 63-річного Ебергарда Цорна. Він обіймав цю посаду з 2018 року.

Про це повідомляє таблоїд Bild із посиланням на джерела в урядових колах. Його можуть достроково звільнити вже у четвер, 16 березня.

Замість нього можуть призначити генерал-майора Карстена Брейєра. Він керував урядовою комісією з реагування на пандемію COVID-19 з листопада 2021-го по травень 2022 року.

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Як відомо, генеральний інспектор це найвища посада у Бундесвері. Однак у майбутньому він буде не тільки виконувати функції військовослужбовця найвищого рангу, а займатиме важливу посаду в міністерстві, подібну до посади державного секретаря.

Ебергард Цорн і його висловлювання про війну в Україні

Як відомо, Цорн у вересні минулого року заявляв, що Україна проводить "контратаки, за допомогою яких можна відвоювати місця чи окремі ділянки фронту, але не відкинути РФ назад на широкому фронті".

Також він побоювався, що агресор може відкрити другий фронт біля Калінінграда або напавши на Грузію, Молдову чи Фінляндію.

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