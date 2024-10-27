Він зазначив, що поки не може сказати, про яку кількість північнокорейських військ в Україні йдеться.

Північнокорейські солдати вже в Росії і найближчими днями почнуть бойові дії проти українських військ. Це свідчить про те, що КНДР повноцінно бере участь у війні з Україною, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera.

Він зазначив, що поки що не може сказати, про яку кількість людей ідеться і чи справді північнокорейські частини можуть змінити перебіг війни, треба дочекатися детальнішої інформації. Однак північнокорейські військові, за словами Єрмака, "повністю змінюють політичний сценарій і сенс війни, спричиненої російською агресією".

"Де-факто ми можемо сказати, що Північна Корея бере участь у цьому конфлікті. Де-юре офіційного оголошення війни з боку Пхеньяна не було, але де-факто вони долучилися до військової агресії проти нашої країни - конфлікту, який триває вже десятиліття", - зазначив Єрмак.

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Він також підкреслив, що недостатньо просто припинити бойові дії, потрібно запобігти наступній агресії, інакше в зоні ризику опиняться країни Балтії та Балкани.

"Якщо Україна не зупинить вторгнення, вони будуть наступними".

Відповідаючи на запитання про можливість звернутися до НАТО з проханням про направлення військ, Єрмак наголосив, що українці "воюють самі, звісно, за допомогою наших партнерів, але самі по собі", і роблять це досить ефективно.

Водночас, зазначив він, Україна потребує достатньої кількості зброї та фінансової підтримки, адже тільки сильна і забезпечена у військовому плані Україна буде готова до серйозних переговорів із Росією.

Війська КНДР в Україні

Як повідомляв УНІАН, за оцінками української розвідки, загалом до Росії перекинули близько 12 тисяч північнокорейських військових. Серед них - 500 офіцерів і три пхеньянські генерали.

Водночас британський політолог Марк Галеотті зазначав, що у Росії з північнокорейськими військовими виникне багато проблем. Хоча більшість із них трохи говорять російською, ризик непорозуміння і дружнього вогню буде значним.

Крім того, вказує експерт, у контексті втрат Росії в Україні навіть 12 000 солдатів КНДР - це дуже мала кількість, росіяни втрачають стільки людей за кожні десять днів боїв.

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