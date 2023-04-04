Розслідування щодо вибухів на "Північних потоках" досі не завершено.

Офіційні особи вважають, що торік до вибухів на "Північних потоках" могло бути причетне більше одного судна, а в самих вибухах підозрювали не тільки Україну, а й Польщу. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на анонімні джерела, обізнані про розслідування.

Після того як у вересні минулого року диверсанти серйозно пошкодили газопровід "Північний потік", німецькі офіційні особи виявили орендоване вітрильне судно, яке, мабуть, брало участь в установці вибухових пристроїв глибоко під поверхнею води.

Як повідомляє видання, після декількох місяців розслідування співробітники правоохоронних органів тепер підозрюють, що яхта "Андромеда", ймовірно, була не єдиним судном, використаним в нападі. Вони також кажуть, що човен міг бути приманкою, щоб відвернути увагу від справжніх злочинців.

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Офіційні особи США і Європи заявили, що досі точно не знають, хто ж стоїть за підводною атакою. Але деякі заявили, що поділяють німецький скептицизм з приводу того, що команда з шести чоловік на одному вітрильнику заклала вибухівку на "Північні потоки".

Експерти відзначають, що теоретично можливо розмістити вибухівку на трубопроводі вручну, проте навіть досвідченим дайверам було б складно зануритися на морське дно на глибину понад 200 футів (60 метрів - УНІАН) і повільно піднятися на поверхню, щоб дати час для декомпресії.

Така операція потребувала б декількох занурень, в результаті чого "Андромеда" була б виявлена з найближчих кораблів, повідомляє видання. Місію було б легше здійснити за допомогою дистанційно керованих підводних апаратів або невеликих підводних човнів.

Підозри поширюються на Польщу та Україну

За даними The Washington Post, німецьке розслідування пов'язує оренду яхти з польською компанією, яка, своєю чергою, належить європейській компанії, пов'язаної з відомим українцем. Це підживлює чутки про те, що операцію міг фінансувати заможний "партизан".

Як повідомляється, у Польщі, можливо, був мотив. Польща була одним із найзапекліших критиків проекту "Північний потік". Влада країни неодноразово попереджала, що цей проект зробить Європу залежною від Кремля.

Тим часом у Польщі закликали до обережності у висновках на основі первинних доказів, заявивши, що "Андромеду" могла "підкинути" Москва.

Підозра також була звернена на Україну. Вона ґрунтувалася на перехоплених повідомленнях проукраїнських осіб, які обговорювали можливість нападу на трубопроводи, повідомляє The Washington Post.

Однак високопоставлений співробітник західної служби безпеки сказав виданню, що повідомлення були виявлені після вибуху, коли західні агентства почали вивчати свої записи в пошуках інформації.

Вибухи на "Північному потоці" - що відомо

27 вересня 2022 року у районі "Північного потоку" прогриміли вибухи. Наступного дня у виданні The Times вийшов матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала вибух на"Північному потоці".

У березні 2023 року в New York Times вийшов матеріал, в якому говорилося, що до вибухів на газопроводі може бути причетна українська сторона. Президент України Володимир Зеленський відразу ж відреагував на подібне припущення. Він заявив, що подібні припущення вигідні для Росії і певним бізнес-групам, які страждають через санкції.

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