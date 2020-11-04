Зокрема, 6 листопада очікується остаточне рішення з цього питання.

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) погодив рішення про запровадження санкцій проти Олександра Лукашенка та ще 14 білоруських чиновників.

Про це журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив у Twitter.

"Посли ЄС тільки що дали зелене світло на застосування замороження активів і заборони на в'їзд для Лукашенка і 14 інших білорусів. Буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС у п'ятницю", - повідомив Йозвяк.

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Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

12 жовтня віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель пояснив, що санкції проти Лукашенка введуть через відсутність волі вести переговори про мирне вирішення ситуації у Білорусі. Усі країни ЄС погодились з пропозицією розширити список осіб, проти яких запроваджуються санкції.

20 жовтня Боррель заявив, що жодна країна Євросоюзу не чинить спротиву стосовно запровадження санкцій проти Лукашенка в рамках підготовки другого раунду обмежувальних заходів щодо білоруської влади. За його словами, розпочалася технічна робота з метою підготовки запровадження санкцій.

З 25 жовтня в Білорусі почався загальний страйк.

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Автор: Віталій Саєнко