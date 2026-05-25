Шедевр лицемірства: в ЄС відреагували на погрози РФ завдавати системні удари по Києву

Європейські дипломати не збираються покидати Київ як того вимагають в Росії.

В Європейському Союзі вважають шедевром лицемірства чергові російські погрози систематично завдавати ударів по Києву. Про це посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила у соціальній мережі Facebook.

"Росія знову погрожує дипломатам та іноземцям, вимагаючи, щоб ми залишали Київ. Але ми нікуди не поїдемо! Сьогоднішня заява Міністерства закордонних справ Росії – це шедевр лицемірства", - наголосила Матернова.

За її словами, російський режим, який роками обстрілює житлові будинки, музеї, пологові відділення, школи та електростанції, раптом заговорив мовою "міжнародного гуманітарного права" та "Женевських конвенцій".

"Той самий режим, який щоночі завдає ракетних і дронових ударів по цивільному населенню, тепер застерігає інших триматися подалі. Ми чудово розуміємо, що саме це означає. Росія хоче залякати. Спровокувати паніку. Ізолювати Україну. Це не вдасться. ЄС не піде нікуди. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною", - підкреслила Матернова.

Дипломатка зазначила, що погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій не є показником сили, а є проявом відчаю.

"Чим агресивнішим і загрозливішим стає Кремль, тим очевидніше, що режим Путіна розуміє: він не зможе зламати спротив України, так само як і підтримку її партнерів", - заявила Матернова.

Заява РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ Росії анонсувало "системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві. Іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, відомство країни-агресорки закликало якомога швидше покинути місто.

