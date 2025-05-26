Він впевнений, що кремлівський правитель раніше не був таким.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що незадоволений кремлівським правителем Путіним.

Як передає британський телеканал Sky News, американський лідер нагадав журналістам, що знає очільника Кремля давно, однак зараз з ним "щось сталося". Політик також запевнив, що досі розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії:

"Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди ладнав з ним. Але він посилає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Анітрохи. Він вбиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається".

Реакція США на посилення обстрілів України

У ночі на 24 та 25 травня Росія здійснила масштабні повітряні атаки, випустивши по Україні сотні дронів та безліч ракет різних типів. Внаслідок обстрілів минулої ночі загинули щонайменше 12 людей, серед них - троє дітей.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен терористичний удар росіян є це достатньою причиною для нових санкцій проти Росії, оскільки Москва лише затягує цю війну, продовжуючи вбивати щодня.

Спеціальний представник американського президента Кіт Келлог заявив, що невибіркові вбивства жінок і дітей в їхніх будинках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року. Він закликав Росію зупинитися.

Просто зараз триває чергова масована атака БПЛА на Україну. Крім того, моніторингові канали попереджають про зліт російських бомбардувальників.

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