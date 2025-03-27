Російська сторона не надає жодних деталей щодо стану здоровʼя журналіста.

У Російській Федерації стверджують, що кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк, якого вони незаконно утримують вже четвертий рік, перебуває у "задовільному" стані. Про це під час брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, на запитання щодо останньої інформації про стан здоровʼя та місце перебування Хилюка, Омбудсмен зауважив, що "ситуація не змінилася".

"Дмитро Хилюк - він підтверджений Міжнародним Комітетом Червоного хреста, в російському полоні. Стан, наскільки повідомляє російська сторона, - задовільний. Хоча ми розуміємо, що це може бути абсолютно не так. І місце перебування не змінилося з останніх наших повідомлень", - сказав він.

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Лубінець зауважив, що питання щодо повернення Хилюка неодноразово порушувалося українською стороною, зокрема і через посередників.

"Питання повернення журналістів - це окреме питання. Є окремий список, складений з числа журналістів, які незаконно затримані російською окупаційною владою", - зазначив Уповноважений.

На уточнення, чи давали росіяни ще хоч якісь деталі щодо начебто задовільного стану здоровʼя Хилюка, адже раніше була інформація, що журналіст важить до 45 кілограмів, Лубінець зізнаввся, що росіяни "не дають жодних деталей".

"Незважаючи на те, що ми напряму під час звернень розписували, що просимо повідомити його стан, чи звертався він по отримання медичної допомоги, чи надавалася йому така допомога. Тобто такі конкретні запитання, на які ми хотіли отримати конкретні відповіді. Завжди позиція російської сторони, яку ми отримуємо, - це "стан задовільний", все", - розповів омбудсмен.

Викрадення журналіста УНІАН Дмитра Хилюка

Як повідомляв УНІАН, Хилюка разом з його батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації частини Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії і утримують досі.

За наявними раніше даними міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", Хилюк утримується у Володимирській області Росії. Чоловік, який провів рік в одній камері з Хилюком, розповів організації, що журналіст важить "не більше 45 кілограмів".

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