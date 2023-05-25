За його словами, РБ відстежує їх дії.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на заяву польського генерала Вальдемара Скшипчака про те, що Польща готується до повстання в Білорусі.

Лукашенко заявив, що нібито кілька місяців тому попереджав, що "вони готуються". За його словами, Білорусь "поіменно знає всіх". "До повстання, до революції - я не знаю, до чого вони в Білорусі готуються", - сказав він у коментарі російському пропагандисту.

"А те, що вони готуються до якогось може чергового заколоту, ми це знаємо давно. Ми відстежуємо, що там створюються цілі полки або батальйони. Ми знаємо, де вони знаходяться, і поіменно знаємо всіх. Ми готові, нехай приходять", - додав Лукашенко.

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Відносини Польщі та Білорусі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно колишній заступник Міністра оборони Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що у Білорусі відбудеться повстання і вони повинні бути готові підтримати його.

Нагадаємо, що в лютому Лукашенко заявляв, що жителі Литви та Польщі "хочуть" мати в своїх країнах таку ж диктатуру, як в Білорусі.

Восени він звинувачував польську владу в ядерній ескалації. При цьому навесні російський посол оголосив, що у Білорусі розмістять ядерну зброю біля кордону з Польщею. Сама "влада" РБ сказала, що можуть розмістити його "де завгодно".

Нещодавно Лукашенко заявив, що поляки і українці не збираються нападати на Білорусь.

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