Білоруська влада каже, що може розмістити ядерну зброю в будь-якій точці країни.

Влада Білорусі не вважає за потрібне розміщувати російську ядерну зброю безпосередньо біля кордону поруч з країнами НАТО. Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, пише БЕЛТА.

"Не обов'язково розміщувати їх (боєголовки – УНІАН) біля кордонів Польщі, Литви та Латвії. Можна розмістити де завгодно. Відстань і протяжність Білорусі - 600 км. На території Білорусі, коли був Білоруський військовий округ [за часів СРСР], було більше 43 точок розміщення ядерної зброї. Вони всі збереглися", - заявив чиновник.

Вольфович не назвав строки, коли ядерну зброю буде доставлено в Білорусь, заявивши, що це рішення повинні ухвалити "наші керівники". Не став він називати і кількість боєголовок, які Росія привезе в Білорусь.

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"Не важливо, в якій кількості. Головне - в якій якості і як правильно їх застосовувати. А застосовувати ми знаємо, як. І чи потрібно їх буде застосовувати... Думаю, що не дійде до застосування", – заявив Вольфович.

Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

Наприкінці березня російський диктатор Володимир Путін заявив про передачу Лукашенку ракетних комплексів, здатних запускати ядерні ракети. Також він пообіцяв закінчити до липня будівництво сховища ядерної зброї в Білорусі.

Сусіди Білорусі, а також світові лідери виступили із засуджуючими заявами на цей рахунок. 31 березня відбулося засідання Радбезу ООН, присвячене цій темі, але за традицією все звелося до усних заяв без практичних наслідків.

Пізніше російський посол в Білорусі Борис Гризлов заявив, що російську ядерну зброю розмістять на кордоні з Польщею.

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