За його словами, все продемонструють вибори, які в цих країнах відбудуться скоро.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову здивував "сенсацією" про литовців та поляків. За його словами, ці країни "хочуть" мати таку ж диктатуру, яку створив він.

Під час розмови з білоруськими пропагандастами Лукашенко заявив, що бажання народів Польщі та Литві нібито не співпадають з діями їхньої влади.

"Коли приїхали поляки, литовці до нас, подивилися на нашу диктатуру і кажуть: "Ми також хочемо цього". А бажання народів Литви та Польщі не співпадають із бажаннями та діями влади, але люди розберуться. Поляки ж не дурні, вони такі люди, як ми. І литовці тоже далеко не дурні. Вони розберуться, у них найближчим часом також будуть вибори. От подивимося, як демократично вони їх проведуть. Якщо влада не дозволить народам проголосувати, то люди їх скинуть", - заявив диктатор.

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Диктатура Лукашенка

Лукашенко не приховує, що створив у Білорусі диктаторський режим. Нещодавно він публічно наголосив, що без диктатури в країні білоруси "ходили б голитьбою".

Згодом Лукашенко заявив, що приборкати ціни в країні необхідно, "використовувавши переваги диктатури". На його переконання, ринкова економіка РБ стала "розбещеною".

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