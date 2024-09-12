Вони переконані, що тоді війна й справді прийде в їхній дім.

Віце-президент Камала Гарріс під час дебатів з опонентом у передвиборчих дебатах Дональдом Трампом заявила, що Польща стане наступною після України, у разі перемоги республіканця.

"Інакше Путін сидів би в Києві, дивлячись на решту Європи. Починаючи з Польщі і чому б вам не сказати 800 000 польських американців прямо тут, у Пенсільванії, як швидко ви відмовилися б заради прихильності та того, що, на вашу думку, є дружбою з, як відомо, диктатором, який з’їв би вас на обід?" - наголосила Гарріс, яку цитує Associated Press.

Агентство поспілкувалось з різними поляками, стосовно цієї заяви політикині. 75-річна Ванда Квятковська вважає, що президентство Трампа стане серйозною загрозою для її дому, Польщі та всього регіону.

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За її словами, у разу програшу України, Путін "зробить подальші кроки". При цьому заяви Трампа про закінчення війни жінка назвала "порожніми словами".

Славомір Дембскі, професор стратегії та міжнародних відносин у Коледжі Європи в Натоліні, також вважає "надуманими" заяви Трампа про те, що він може змусити Путіна та президента Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів ще до того, як увійде до Білого дому.

"Немає жодних підстав вважати, що Путін погодиться на таку зустріч, якщо Україна не буде готова капітулювати, що малоймовірно", — пояснив професор.

Як він додав, з боку Трампа було "явною помилкою" не сказати прямо, що він хоче, щоб Україна виграла війну. При цьому експрезидент продовжив стверджувати, що адміністрація Байдена зробила помилку, "взявши на себе зобов’язання допомагати Україні скільки завгодно, але відмовилася стверджувати, що це має означати перемогу України".

Коли Трамп вперше став президентом, у Польщі був сильний ентузіазм щодо нього з боку уряду та громадськості. Тогочасна консервативна влада країни поділяла багато його позицій. Як з найбільших платників НАТО Польща привітала його наполегливі зусилля щодо збільшення витрат решти союзників на борону.

У Пенсільванії, вирішальному штаті, деякі американці польського походження також обмірковують дебати.

"Мені не сподобалося те, що вона (Гарріс, - УНІАН) сказала. Я не думаю, що це правда. Я знаю, що якщо Трамп прийде, у нас не буде війни", – сказала 82-річна Сесілія Хефрон, яка підтримує Трампа.

Однак її подруга Лорейн Макдональд, прихильниця віце-прем'єрки, переконана, що Путін вторгнеться до Польщі, якщо матиме таку можливість.

"Якщо Путін заволодіє Україною, і це буде нормально, він піде на решту. ... Він не збирається зупинятися на досягнутому", – сказала вона.

У Варшаві 67-річний Анджей Новак поділяє ці погляди.

"Для Польщі важливо, щоб Україна виграла. Бо невідомо, що придумає цей божевільний", - наголошує він.

Дебати Гарріс та Трампа

Як повідомляв УНІАН, Гарріс під час дебатів із Трампом заявила, що той здасть Україну впродовж доби після перемоги на виборах.

Впливовий республіканець Ліндсі Грем розчарований виступом Трампа на дебатах. При цьому сам експрезидент вважає їх найкращими.

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