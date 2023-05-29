Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня.
Відповідне розпорядження підписав міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський у понеділок, 29 травня, повідомляє PAP.
Відтак, з 1 червня Польща не пропускатиме через Білорусь до себе вантажні автомобілі, сідельні тягачі, причепи й напівпричепи, зареєстровані на території Білорусі та Росії.
Заборона з'явилася вслід за санкціями проти 365 білоруських посадовців у відповідь на ув’язнення активісту польської меншини в Білорусі, співголови Спілки поляків Білорусі Анджея Почобута.
Відносини Польщі та Росії
Польща однією з перших засудила злочинну війну Путіна проти України та взялася за антиросійські санкції. Нещодавно стало відомо, що Польща створить комісію з вивчення впливу Росії на внутрішню безпеку країни в 2007-2022 роках. У комісії буде 9 членів, призначення і звільнення яких буде в повноваженнях Сейму.
Також Інститут військових справ Польщі почав підраховувати збитки, яких зазнала країна внаслідок дій СРСР під час і після Другої світової війни.
Кілька днів тому президент Польщі Анджей Дуда підписав законопроект, який дозволить розслідувати діяльність державних чиновників в інтересах Росії, що могло завдати шкоди державним інтересам Польщі.