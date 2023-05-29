Заборона почне діяти із 1 червня.

Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня.

Відповідне розпорядження підписав міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський у понеділок, 29 травня, повідомляє PAP.

Відтак, з 1 червня Польща не пропускатиме через Білорусь до себе вантажні автомобілі, сідельні тягачі, причепи й напівпричепи, зареєстровані на території Білорусі та Росії.

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Заборона з'явилася вслід за санкціями проти 365 білоруських посадовців у відповідь на ув’язнення активісту польської меншини в Білорусі, співголови Спілки поляків Білорусі Анджея Почобута.

Відносини Польщі та Росії

Польща однією з перших засудила злочинну війну Путіна проти України та взялася за антиросійські санкції. Нещодавно стало відомо, що Польща створить комісію з вивчення впливу Росії на внутрішню безпеку країни в 2007-2022 роках. У комісії буде 9 членів, призначення і звільнення яких буде в повноваженнях Сейму.

Також Інститут військових справ Польщі почав підраховувати збитки, яких зазнала країна внаслідок дій СРСР під час і після Другої світової війни.

Кілька днів тому президент Польщі Анджей Дуда підписав законопроект, який дозволить розслідувати діяльність державних чиновників в інтересах Росії, що могло завдати шкоди державним інтересам Польщі.

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