Польська опозиція заявляє, що цей закон спрямований на знищення політичної підтримки опозиції напередодні майбутніх виборів.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав законопроект, який дозволить розслідувати діяльність державних чиновників в інтересах Росії, що могло завдати шкоди державним інтересам Польщі.

Як повідомляє Reuters, зокрема, законом передбачається створення комісії, що вивчатиме період між 2007 і 2022 роками і матиме повноваження накласти 10-річну заборону на будь-кого, хто діяв під російським впливом, працювати на посадах, відповідальних за державні кошти, фактично виключаючи їх із публічної діяльності.

Опозиційна партія "Громадянська платформа" очолювана Дональдом Туском, вже заявила, що цей закон спрямований на знищення підтримки Туска напередодні майбутніх виборів.

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"У нормальній демократичній країні хтось, хто є президентом цієї країни, ніколи не підпише такий сталінський закон", - заявив один із депутатів.

Партія "Громадянська платформа" очолювала польський уряд з 2007 по 2015 рік. Зокрема, під час перебування Туска на посаді почалося будівництво імпортного терміналу зрідженого природного газу (СПГ), що дозволяє імпортувати неросійський газ, і країна підписала угоду з російським "Газпромом" у 2010 році.

Реакція юристів

Юристи, думку яких наводить rp.pl, зазначають, що цей акт грубо порушує конституційні принципи правової демократичної держави і називають його "антидемократичним та антиєвропейським".

Зазначається, що те, що закон можна використовувати у передвиборчій боротьбі, асоціюється з нормами, що діють у Росії чи Білорусі, де держапарат використовується для боротьби з політичними опонентами та власними громадянами.

Зокрема, комісія може аналізувати діяльність осіб, які не є публічними посадовими особами або членами керівництва. Іншими словами, під пильною увагою комісії може опинитися кожен громадянин, партія, асоціація, фонд.

Члени комісії матимуть широкий доступ до документів, у тому числі архівних документів, що містять секретну інформацію та корпоративну таємницю, файли підготовчих та судових засідань, інформацію оперативної діяльності. При цьому вони не нестимуть жодної відповідальності за свою діяльність, що входить до сфери їх функцій у Комісії. Це також означає, що якщо вони неправдиво звинуватять будь-кого або висувають помилкові гіпотези, вони не будуть нести відповідальності ні в кримінальному, ні в відшкодуванні збитків.

Реакція Єврокомісії

У Європейській комісії зазначили, що проаналізують підписаний закон про створення комісії з вивчення російського впливу, повідомляє mf24.pl.

Офіційні коментарі щодо змісту самого акту поки що не опубліковані. Однак завтра під час слухань Польщі в Раді ЄС у Брюсселі можуть бути поставлені запитання щодо цього закону у зв’язку з порушеннями Польщею верховенства права.

Польща та Росія - взаємовідносини

Раніше повідомлялося, що Польща створить комісію з вивчення впливу Росії на внутрішню безпеку країни в 2007-2022 роках. У комісії буде 9 членів, призначення і звільнення яких буде в повноваженнях Сейму.

Також Інститут військових справ Польщі почав підраховувати збитки, яких зазнала країна внаслідок дій СРСР під час і після Другої світової війни.

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