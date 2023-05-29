Комісія зможе скасовувати рішення, прийняті в результаті російського впливу.

Польща створить комісію з вивчення російського впливу на внутрішню безпеку Республіки. Відповідний закон підпише президент Анджей Дуда, пише RMF 24.

Документом передбачено створення комісії з вивчення впливу Росії на внутрішню безпеку країни в 2007-2022 роках. У комісії буде 9 членів, призначення і звільнення яких буде в повноваженнях Сейму.

Комісія матиме провести розслідування та з'ясувати, чи діяли польські державні чиновники в цей період на шкоду інтересів країни під впливом Росії. Йдеться про "зливи" інформації, "шкідливі рішення", державні закупівлі та інше. Комісія також матиме повноваження скасовувати рішення, прийняті в результаті російського впливу.

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Зазначимо, ідея створення такої комісії спровокувала серйозні суперечки в польському парламенті. Сенат спробував накласти вето на рішення про створення органу, але Сейм у п'ятницю, 26 травня, відхилив його. У голосуванні взяли участь 454 депутати, з них 234 були за відхилення вето, 219 проти і 1 утримався. Після цього було звернення противників комісії до президента Дуди з проханням ветувати законопроект. Але глава держави оголосив, що вирішив підтримати створення комісії і повідомив, що законопроект розгляне Конституційний суд країни.

Опозиційні політики стверджують, що створення такої комісії є неконституційним. Опозиція також заявляє, що не пропонуватиме своїх кандидатів у члени комісії.

Погрози Росії Польщі - що повідомлялося

Російські пропагандисти і чиновники регулярно публічно висловлюють погрози на адресу Польщі. Зокрема, лідер Чечні Рамзан Кадиров заявляв, що дійде до кордонів Польщі і стверджував, що Польщу потрібно "демілітаризувати" і "денацифікувати", а також позбавити від "сатанізму".

Погрожував Польщі нападом і ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який стведжував, що "оперативний простір прямо до Варшави вже повністю відкритий".

Президент Польщі Анджей Дуда наголошував, що у разі прямого нападу Росії на Польщу відповідь буде швидкою та рішучою, адже агресію сприймуть як прямий напад на НАТО.

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