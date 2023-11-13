Померла старша сестра колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа – Меріенн Трамп-Беррі. Їй було 86 років.

Про це пише CNN із посиланням на два обізнані джерела. Трамп-Беррі працювала суддею та федеральним прокурором. У 1983 році Меріенн Трамп-Беррі була обрана президентом Рональдом Рейганом для роботи у Федеральному окружному суді Нью-Джерсі в 1983 році. Згодом президент Білл Клінтон призначив її до 3-го апеляційного суду в 1999 році. У відставку вона пішла у 2019 році.

Вихід сестри Трампа на пенсію відбувся на тлі гучного розслідування. Правоохоронці зʼясовували, чи мало місце порушення правил поведінки суддів з боку Трамп-Беррі – йшлося про вчинення податкове шахрайство. Розслідування почалося після матеріалу The New York Times, у якому стверджувалося, що колишній президент та його брати і сестри використовували податкові схеми для збільшення своїх спадків.

Відео дня

Через те, що Меріенн Трамп-Беррі вийшла на пенсію, розслідування щодо неї було закрито. Їй залишили право на щорічну пенсійну виплату та звільнили від судових докорів. Її адвокат спростував усі звинувачення.

Стосунки Трампа зі старшою сестрою

Хоча публічно про розбіжності із братом Меріенн Трамп-Беррі ніколи не говорила, у 2020 році у ЗМІ спливли записи, на яких вона різко критикувала тоді ще президента Дональда Трампа.

Свою оцінку його політиці вона надала в розмові з племінницею Трампа. На записах Меріенн Трамп-Беррі заявила, що Трамп постійно бреше та змінює свою позицію. Джерела з оточення Трампа повідомляли, що він був глибоко вражений такою оцінкою.

Вас також можуть зацікавити новини: