24-річна дівчина послизнулася на камені та впала до водойми.

Британський консул прославився у Китаї після того, як урятував із води студентку. Сталося все у місті Чунцин.

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61-річний генконсул Британії саме був на прогулянці берегом річки, коли побачив, що китаянка послизнулася на камені та впала до водойми.

24-річна дівчина почала тонути, її зносило течією - і консул, не гаючи часу, прийшов на порятунок. Британський дипломат доплив до китаянки, коли з берега їм кинули рятувальне коло, а згодом витягнули на берег.

Дівчина та її родина подякували консулу та запросили його у гості.

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Автор: Людмила Жерновська