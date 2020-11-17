Британський консул прославився у Китаї після того, як урятував із води студентку. Сталося все у місті Чунцин.
Читайте такожКанадець побився з пумою, щоб урятувати свого собакуПро це йдеться в сюжеті ТСН.
61-річний генконсул Британії саме був на прогулянці берегом річки, коли побачив, що китаянка послизнулася на камені та впала до водойми.
24-річна дівчина почала тонути, її зносило течією - і консул, не гаючи часу, прийшов на порятунок. Британський дипломат доплив до китаянки, коли з берега їм кинули рятувальне коло, а згодом витягнули на берег.
Дівчина та її родина подякували консулу та запросили його у гості.
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