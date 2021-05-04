ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь.

Європейський союз висловив протест послу Російської Федерації Володимиру Чижову у зв'язку з введенням санкцій відносно високопоставлених європейських чиновників.

Читайте такожПольща просить Чехію не сприяти розвитку "абортного туризму" - ЗМІПро це повідомляється на сайті ЄС.

"Посол Чижов був проінформований про рішуче неприйняття та рішучий осуд з боку інституцій ЄС та держав-членів ЄС цього рішення, яке було суто політично вмотивованим та не має жодних юридичних обґрунтувань", - йдеться у повідомленні.

Послу нагадали про вислання Росією чеських дипломатів та розпорядження Російської Федерації щодо так званих "недружніх держав", висловивши свою глибоку стурбованість сукупним впливом усіх цих рішень на відносини між ЄС та урядом Російської Федерації.

Вони також зазначили, що ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося, що Росія заборонила в'їзд восьми громадянам країн Євросоюзу.

У список увійшли голова Національної ради Латвійської Республіки з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш, директор Центру державної мови Латвійської Республіки Маріс Балтиньш, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, керівник прокуратури Берліна (ФРН) Йорг Раупах, голова Європейського парламенту Давид Марія Сассолі, керівник Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Королівства Швеція Оса Скотт, голова Мовного департаменту Естонської Республіки Ільмар Томуск, заступник голови Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності Віра Юрова.

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Автор: Людмила Жерновська