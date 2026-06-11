Посли трьох країн ЄС прибули до МЗС Росії на зустріч із заступником Лаврова: деталі

У Єврокомісії відреагували.

Посли Німеччини, Франції та Великої Британії 11 червня прибули до МЗС Росії – їх прийме заступник Лаврова Михайло Галузін. Про це повідомляє німецький телеканал n-tv.

За попередніми даними, зустріч ініціювала російська сторона.

"Вони щойно прибули, чотири хвилини тому. Є навіть відео", – сказав в ефірі Райнер Мунц, кореспондент у Москві.

Відео дня

За совами журналіста, Москва пов'язала зустріч із мирним врегулюванням війни проти України – її нібито погодили ще на зустрічі лідерів Німеччини, Франції, Британії та України в Лондоні. Лавров, втім, назвав цей план "нахабною вимогою капітуляції Росії".

Проте у самих дипломатів – інша версія. Мунц зазначив, що три посли ще у лютому вимагали від МЗС РФ доказів звинувачень у тому, що Франція та Британія нібито допомагають Україні створювати "брудну бомбу".

"Тоді відповіді не було. А тепер – запрошення", – сказав журналіст.

При цьому нових звернень від дипломатів не надходило, тож чому Росія вирішила провести зустріч саме зараз – незрозуміло навіть у самих посольствах. Більше деталей Мунц пообіцяв після завершення переговорів.

Згодом речниця Єврокомісії Аніта Гіппер підтвердила, що переговори з Росією відбуваються "в різних форматах, у різних місцях, а також на різних рівнях".

"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що це відбувається", – сказала вона, маючи на увазі реальний мир, – і додала, що блок залишається непохитним щодо нового пакета санкцій проти РФ.

Мирні переговори

Раніше УНІАН писав, що у Європі вважають, що Україна перехопила ініціативу у війні, і планують домогтися переговорів з Росією вже у липні – для цього їм потрібна підтримка Трампа. Мета країн ЄС – змусити РФ зупинити війну на лінії фронту та забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, зокрема розгортання багатонаціональних сил. Паралельно Британія та ЄС готують новий пакет санкцій, який має запрацювати найближчими тижнями.

Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що однією з причин небажання Путіна домовлятися з Європою є сумніви в її єдності. Крім того, за словами дипломата, російський диктатор демонструє до європейських країн зневагу, яка поступається хіба що його ставленню до України.

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