Американська сторона упродовж кількох останніх місяців постійно відмовляла у в'їзних візах низці росіян для участі в заходах ООН, поскаржився посол РФ в Організації.

Російська Федерація запросила у США 56 віз для того, щоб делегація з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим вирушила в американський Нью-Йорк на щорічну сесію Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, але ще не отримала жодну з них.

Посол Росії в ООН Василь Небензя поскаржився на це у листі до генсека Організації Антоніу Гутерреша, повідомляє Reuters.

Посол стверджував, що Штати упродовж кількох останніх місяців "постійно відмовляли у в'їзних візах" низці росіян-делегатів для участі в заходах ООН, і це "викликає тривогу".

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Представник Держдепу США сказав, що його країна серйозно ставиться до своїх зобов'язань у якості держави, в якій відбувається засідання Генасамблеї ООН.

Співбесідник агентства зазначив, що відповідно до американського законодавства візові записи є конфіденційними, тому окремі випадки він не може коментувати.

Американська сторона може відмовити у видачі віз іноземними дипломатам з міркувань безпеки і зовнішньої політики.

Нагадаємо, 12 вересня у Нью-Йорка розпочне роботу 77-а сесія Генасамблеї ООН. 20 вересня розпочнеться традиційний тиждень високого рівня - в роботі братимуть участь лідери держав.

Варто зазначили, що США наприкінці лютого запровадили санкції проти Сергія Лаврова. Очільника МЗС РФ звинувати у тому, що він несе пряму відповідальності за неспровоковане і незаконне подальше вторгнення Росії в Україну, яке відбулося 24 числа.

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