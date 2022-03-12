Поразка Росії зробить можливим "нове народження свободи", переконаний філософ.

Американський філософ та політичний економіст Френсіс Фукуяма дав прогноз щодо наслідків для РФ після вторгнення до України.

Прогнози Фукуями з 12 пунктів опублікував онлайн-журнал American Purpose.

1. Повна поразка Росії в Україні все ближче. Росію підвело планування, засноване на хибному припущенні, що українці прихильно ставляться до Росії, а армія України паде одразу після вторгнення. Російські солдати везли з собою уніформи для параду в Києві замість додаткової амуніції та припасів. Наразі Путін скерував на цю операцію основну частину своїх сил – у нього немає великих резервів, які можна було задіяти в бою. Російські війська загрузли під різноманітними українськими містами і потерпають від нестачі ресурсів та постійних атак українців.

2. Їхній провал міг би бути несподіваним та катастрофічним, а не поступовим під час війни на виснаження. Армія в полях дійде до межі, коли вона не зможе ані отримати ресурси, ані відступити, і бойовий дух розтане. Принаймні, це вже відбувається на півночі; на півдні росіянам почуваються краще, але їм буде важко втримати свої позиції, якщо угруповання на півночі будуть розбиті.

3. До цього дипломатичне вирішення конфлікту неможливе. Уявного компромісу, який влаштує і Росію, і Україну, з поточним рівнем втрат не існує.

4. Рада Безпеки ООН знову довела свою марність. Єдина користь - голосування Генеральної асамблеї, яке допомогає виявити поганих світових гравців та таких, що ухиляються.

5. Обидва рішення адміністрації Байдена - не закривати небо над Україною і не передавати їй польські МіГи - були правильними. Вони зберегли холодну голову у дуже емоційний момент. Краще, аби українці перемогли росіян самостійно, позбавивши Москву можливості виправдатися, що на них напав НАТО, а також уникнувши очевидних можливостей ескалації. Польські МіГи не особливо допомогли б українцям. Набагато важливішим є безперервне постачання Javelins, Stingers, TB2, ліків, комунікаційного обладнання для зв'язку та обміну розвідувальними даними. Я гадаю, що українські сили вже послуговуються розвідкою НАТО, що діє за межами України.

6. Україна платить дуже велику ціну, це правда. Але найбільше шкоди завдають ракети та артилерія, від яких не допоможе ані закрите небо, ані МіГи. Єдине, що зупинить кровопролиття – це поразка російської армії в полі.

7. Путіну не пережити поразку його армії. Його підтримують, бо вважають сильною людиною; що він зможе запропонувати, коли продемонструє некомпетентність і буде позбавлений своєї сили примусу?

8. Вторгнення вже завдало величезної шкоди популістам у всьому світі, які до нападу висловлювали симпатію до Путіна – Маттео Сальвіні, Жаїр Болсонару, Ерік Земмур, Марін Ле Пен, Віктор Орбан і, звісно, Дональд Трамп.

9. Ця війна певною мірою – хороший урок для Китая. Як і Росія, Китай протягом останнього десятиліття нарощував начебто високотехнологічні військові сили, але ці сили не мають реального бойового досвіду. Китайська авіація вірогідно повторить сумний приклад російських ВПС, яка також не має досвіду складних операцій у повітрі. Ми можемо сподіватися, що китайське керівництво не житиме такими ж ілюзіями, як росіяни, коли думатимуть над можливим нападом на Тайвань.

10. Сподіваймося, що Тайвань самостійно зрозуміє, що потрібно готуватися до бою, так само як це робили українці, і відновлять призов на військову службу. Не здаваймося без бою.

11.Турецькі дрони "Байрактар" стануть хітом.

12. Поразка Росії зробить можливим "нове народження свободи" і вимкне наше ниття щодо занепаду глобальної демократії. Дух 1989 житиме й надалі, і все завдяки купці хоробрих українців.

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