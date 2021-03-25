Очевидці побачили, як чоловік кидає "коктейлі Молотова" і зуміли затримати його до приїзду поліції.

У місті Дельменхорст в Нижній Саксонії 30-річний чоловік закидав мерію «коктейлями Молотова», а згодом пояснив поліції, що просто втомився від карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на DPA.

Інцидент стався у вівторок 23 лютого близько 22:30. Очевидці побачили, як чоловік кидає «коктейлі Молотова» і зуміли затримати його до приїзду поліції. Пожежа, що виникла, серйозно пошкодила кімнату довідкового бюро для туристів, але подальшого поширення вогню вдалося запобігти.

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"На щастя, обійшлося без постраждалих - завідувач будівлею мерії проживає в тому ж крилі зі своєю сім'єю", - коментує мер міста Алекс Янц.

30-річний чоловік на допиті поліції пояснив свій вчинок роздратуванням від карантинних обмежень. Однак правоохоронці не виключають і інших мотивів, так як він вже потрапляв в поле зору за систематичні порушення карантину.

"Нікому з нас не подобається ця ситуація з пандемією. Звичайно, кожен може мати питання або критикувати заходи боротьби з вірусом - але в рамках закону. Насильство - це не вихід", - говорить керівник місцевого кризового центру з протидії епідемії Рудольф Маттерн.

У прокуратурі вирішили до суду залишити чоловіка під вартою.

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Локдаун в Німеччині: що відомо

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про продовження карантину в країні до 18 квітня.

На Великдень планується введення більш жорстких обмежень. Протягом п'яти днів - з 1 по 5 квітня - передбачається закрити майже всі магазини. Великі сімейні збори будуть заборонені під час свят, при цьому буде дозволено зустрічатися не більше ніж двом сім'ям або до п'яти осіб. Великодні служби переведуть в онлайн-режим. У суботу, 3 квітня, працюватимуть тільки продуктові магазини.

Однак на наступний день Меркель зізналася, що це була помилка, і вводити жорсткий локдаун на Великдень не варто.

Карантин у Німеччині був введений на початку листопада, а жорсткі обмеження - з 16 грудня 2020 року. У країні в березні почали послаблювати обмеження. Проте нові, більш заразні мутації коронавірусу швидко поширювалися серед населення.

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Автор: Денис Прядко