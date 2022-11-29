У Patriot – дуже потужні радари, які "можуть бачити на сотні кілометрів".

Передача американських комплексів Patriot – це політичне рішення, втім, це озброєння захистило б до 120 кілометрів лінії фронту, повідомив в ефірі телемарафону речник комадування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Якщо (передадуть – ред.) дивізіон – то може бути перекрита серйозна ділянка фронту, якщо комплекс – це ЗРК, які могли б км 100-120 перекривати по фронту. Залежно від того, скільки буде тих установок", - припустив він.

Дальність застосування однієї установки Patriot – 150 кілометрів, зауважив Ігнат: "Зрозуміло, чим більше буде у тих системах, які нам можуть передати, тим більшу лінію фронту буде перекрито".

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За його словами, у Patriot – дуже потужні радари, які "можуть бачити на сотні кілометрів".

Patriot для України

Після того, як ракети української ППО впали на території Польщі під час відбиття російської атаки, Німеччина запропонувала Варшаві захистити своє небо комплексами Patriot, розмістивши їх на кордоні з Україною.

Натомість прем’єр Польщі Матеуш Моравецький услід за польськими парламентарями й міністром оборони порадив Берліну передати Patriot для України.

У НАТО, своєю чергою, заявили, що рішення про передачу комплексів для України не вимагає додаткових консультацій – це може ухвалити Німеччина.

На що у Берліні відповіли розпливчато, гальмуючи передачу озброєння. Міністерка оборони Крістін Ламбрехт заявила, що Patriot – частина ППО НАТО, її використання має обговорюватися з союзниками.

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