За його словами, Трамп, Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін збираються розділити світ на сфери впливу.

Британії необхідно переозброїтися і створити резерви, щоб захиститися від надій президента РФ Володимира Путіна домінувати у Східній Європі та підірвати Захід, попереджає колишній глава МІ-6.

Сер Алекс Янгер сказав The Independent, що люди у Великій Британії мають усвідомити, що загроза з боку Росії - і її близькість до США - реальна.

"Путін і Трамп разом зробили все можливе, щоб переконати нас у тому, що правила змінилися", - сказав він.

Відео дня

Розмірковуючи про те, чи вистачить у Британії сил для повномасштабної війни, він зазначив:

"Ми значною мірою демонтували нашу військову і промислову базу. Ми, на жаль... почали низку воєн за власним вибором, нав'язали молодим людям непотрібні жертви, і з великим цинізмом ставимося до ідеї колективних зусиль із захисту своєї країни. Я думаю, нам зручніше думати про армію, як про футбольну команду Англії: вони йдуть і роблять свою справу там, а ми дивимося це по телевізору - і так більше не може бути".

Говорячи про те, що потрібно зробити для підготовки, Янгер сказав, що він має на увазі залучення великої кількості людей для участі в бойових діях, а також розуміння того, що гібридна війна з Росією - де дезінформація, кібератаки та економічний тиск однаково важливі - вже йде.

За його словами, Трамп, Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін, схоже, збираються розділити світ на сфери впливу, які змітають поняття про національний суверенітет у таких країнах, як Європа. Додатково до цього, давнє питання довіри тепер підривається США. Як у військовій доктрині, про що свідчить стаття 5 НАТО, так і в системі обміну розвідувальною інформацією "П'ять очей" між Великою Британією, США, Канадою, Австралією та Новою Зеландією.

На думку Янгера, уся плутанина виникла через рішення президента США призначити на вищі пости в розвідці недосвідчених керівників:

"Це дорогого коштує з точки зору базового розуміння середовища, в якому ми всі працюємо, і загроз, які існують. Використовувати телефон, iPhone або що б це не було, для планування атаки, про яку ви не хочете, щоб дізнався ваш ворог, нерозумно".

Якими б не були навантаження і нові ризики, які адміністрація Трампа принесла західним розвідувальним службам, як сказав Янгер, співробітники ЦРУ "битимуться до кінця", щоб захистити свої джерела інформації.

"Зараз дуже незвичайний час. Але все, що я хочу сказати, коли йдеться про захист цілісності наших можливостей, таких як [система] "П'ять очей", буде працювати дуже, дуже сильна машина для збереження цілісності, навіть якщо вона піддається більшому ризику, ніж раніше", - додав він.

Підготовка Європи до війни

Велика Британія поширила плани зі створення європейськими країнами "наднаціонального інституту", який спільно закуповує військову техніку, накопичує зброю і допомагає фінансувати масштабне переозброєння по всьому континенту.

Потенційні закупівлі включають запасні частини для військової техніки, такої як танки та літаки, артилерійські снаряди, боєприпаси ППО, вибухові речовини та логістичні літаки, такі як вертольоти й авіаносці.

Вас також можуть зацікавити новини: