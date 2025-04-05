Він також припустив, що Угорщину можуть позбавити права голосу, щоб запобігти розколу Європи.

Якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокує продовження санкцій ЄС, то Росія може отримати назад заморожені активи на понад 240 мільярдів євро. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише Spiegel.

Він зазначив, що рішення про продовження санкцій має ухвалюватися кожні шість місяців. І щоразу необхідна згода Угорщини.

"Якщо вони це заблокують у червні, то не тільки санкції закінчаться, а й нам доведеться передати 240 мільярдів євро Путіну", - заявив міністр. "Як глави держав і урядів мають намір пояснити громадянам Європи, що вони передають Путіну гроші, які він має намір використати не тільки проти України, а й проти нас?".

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Він зазначив, що в разі такої загрози ЄС доведеться конфіскувати російські активи, і юридична можливість для цього є.

"Ми не повинні залишати Бельгію на самоті. Ми також повинні гарантувати, що навіть якщо не буде одностайного рішення, гроші не будуть передані. Не можна вимагати гроші від наших платників податків на підтримку України, а не від Росії, яка є агресором", - наголосив він.

Він також пропонує позбавити Орбана права голосу, щоб запобігти розколу Європи, зазначивши, що Угорщина "грає в команді Путіна, а не в нашій європейській команді".

"Однак стаття 7 Договору про Європейський союз передбачає можливість відкликання права голосу держави-члена, якщо членство ставить під загрозу безпеку Європи та інших членів. А саме це і робить Орбан", - сказав Цахкна.

На пряме запитання про те, чи слід застосовувати статтю 7 проти Угорщини, він відповів: "У нас є така можливість, і я вважаю, що вона стає дедалі ближчою і ближчою".

Політика Угорщини в ЄС

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала переглянути спосіб ухвалення рішень у Європейському Союзі і запропонувала перейти до голосування більшістю голосів замість права вето однієї країни. Це пов'язано з тим, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово блокував спільні ініціативи, що ускладнювало для ЄС можливість виступати єдиним фронтом з глобальних питань.

Також у Європейському Союзі придумали, як "ігнорувати" Орбана в питанні підтримки України. За словами одного з дипломатів ЄС, заперечення Угорщини тепер просто враховуються - "і швидко ігноруються".

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