Вони обговорили також ситуацію у Тайванській протоці.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван і міністр закордонних справ Китаю Ван І провели переговори на Мальті.

Як повідомляє Bloomberg, востаннє вони зустрічались у травні для дводенних переговорів у Відні. Зазначається, що Салліван та Ван І обговорили регіональні питання. Зокрема, йшлось про війну в Україні та ситуацію у Тайванській протоці.

Білий дім засудив Китай за його все більш ризиковані військові маневри в Південно-Китайському морі. Водночас Пекін наголошує, що Тайвань є частиною Китаю і має возз'єднатися з ним.

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Щодо України Китай намагався зайняти нейтральну позицію. Однак цього року Вашингтон звинуватив Пекін у передачі нелетальної зброї Москві і навіть опублікував дані розвідки щодо цього. Штати попередили Китай, щоб він не перетинав межу з летальною допомогою, яку, за словами офіційних осіб США, Пекін розглядає, але не надавав.

Війна в Україні та позиція Китаю

Раніше УНІАН повідомляв, що Пекін постачав до РФ бронежилети, тепловізійні оптичні приціли і дрони.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що Китаю стає "все більш і більш складно" дотримуватися його поточної позиції щодо війни в Україні, де Пекін змушений демонструвати одночасно і нейтралітет, і підтримку наративів Росії.

27 липня розвідка США заявила, що китайська допомога Росії відіграє все більш значущу роль у війні. Китайці почали допомагати агресору запчастинами до винищувачів.

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