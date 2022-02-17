Очевидно, буде непросто зробити так, щоб Зеленський і Путін опинилися за одним столом, вважає очільник італійського уряду.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови попросив про можливість поспілкуватися з російським лідером Володимиром Путіним.

Необхідно тримати діалог максимально відкритим, розповів очільник італійського уряду в Брюсселі після неформальної зустрічі лідерів Євросоюзу стосовно ситуації на кордоні України та РФ, пише blogsicilia.it.

"…Зеленський під час телефонної розмови, яку ми вчора (16 лютого – Ред.) провели, попросив про можливість поговорити з президентом Путіним, щоб побачити, чи зможе Італія допомогти йому на цьому фронті. Таке ж прохання було зроблено до інших за столом сьогодні…", – сказав чиновник.

Прем'єр додав, що мета полягає в тому, щоб Путін і Зеленський "сиділи за одним столом" і, "очевидно, це буде непросто".

Загроза вторгнення Росію в Україну – це потрібно знати

Восени минулого року РФ загострила ситуацію на українському кордоні – стягнула багато військових і техніки, і з'явилася загроза повномасштабного вторгнення.

Західний ЗМІ називали різні дати можливої повномасштабної агресії Росії проти української держави – вказувались 15, 16 та 20 лютого.

У Росії 15 лютого заявили, що почали відводити війська від кордонів України в місця постійної дислокації, але, в тому числі в США та в НАТО ці відомості не підтвердили.

Американський президент Джо Байден в цей же день заявив, що РФ навколо України та Білорусі має понад 150 тисяч військових, і збройні сили перебувають у загрозливій позиції.

Володимир Зеленський не раз говорив, що хоче зустрітися з Володимиром Путіним. На його думку, зустріч з російським колегою "точно розблокує відносини між Україною і Росією".

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що президент РФ "готовий до переговорів".

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