Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови попросив про можливість поспілкуватися з російським лідером Володимиром Путіним.
Необхідно тримати діалог максимально відкритим, розповів очільник італійського уряду в Брюсселі після неформальної зустрічі лідерів Євросоюзу стосовно ситуації на кордоні України та РФ, пише blogsicilia.it.
"…Зеленський під час телефонної розмови, яку ми вчора (16 лютого – Ред.) провели, попросив про можливість поговорити з президентом Путіним, щоб побачити, чи зможе Італія допомогти йому на цьому фронті. Таке ж прохання було зроблено до інших за столом сьогодні…", – сказав чиновник.
Прем'єр додав, що мета полягає в тому, щоб Путін і Зеленський "сиділи за одним столом" і, "очевидно, це буде непросто".
Загроза вторгнення Росію в Україну – це потрібно знати
Восени минулого року РФ загострила ситуацію на українському кордоні – стягнула багато військових і техніки, і з'явилася загроза повномасштабного вторгнення.
Західний ЗМІ називали різні дати можливої повномасштабної агресії Росії проти української держави – вказувались 15, 16 та 20 лютого.
У Росії 15 лютого заявили, що почали відводити війська від кордонів України в місця постійної дислокації, але, в тому числі в США та в НАТО ці відомості не підтвердили.
Американський президент Джо Байден в цей же день заявив, що РФ навколо України та Білорусі має понад 150 тисяч військових, і збройні сили перебувають у загрозливій позиції.
Володимир Зеленський не раз говорив, що хоче зустрітися з Володимиром Путіним. На його думку, зустріч з російським колегою "точно розблокує відносини між Україною і Росією".
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що президент РФ "готовий до переговорів".