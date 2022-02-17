На його думку, зустріч президентів України та Росії "точно розблокує відносини" між країнами.

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, чого очікує від ймовірної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він заявив в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч – це сигнал про те, чого сторони хочуть. Ми зустрілися, сказали те, що вважаємо за потрібне, почули один одного і зрозуміли, чи є сенс нам через півроку зустрічатися і продовжувати розмову", - зазначив Зеленський.

Він також допустив, що після такої зустрічі президенти можуть вийти до громадськості і заявити, що "у найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі".

"Це для України теж хороший результат, тому що гірше за все жити в невизначеності", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин із Росією задля встановлення миру.

Глава держави також розповів, що Україна подавала офіційні запити й намагалася зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним, коли зросли ризики ескалації на українських кордонах через концентрацію російських військ.

У Кремлі підтвердили, що офіційний Київ неодноразово пропонував провести зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Однак, в Росії хочуть знати мету таких переговорів.

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