Раніше західні ЗМІ писали про можливу атаку росіян 15-16 лютого, але вона так і не відбулася.

У США заговорили про нові терміни можливого російського вторгнення в Україну.

Як пише Politico з посиланням на військового аналітика, старшого наукового співробітника Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, перспектива вторгнення 16 лютого завжди була перебільшена. За його даними, увагу слід звернути на 20 лютого і наступні дні.

В якості серйозності своїх міркувань експерт наводить кілька факторів. Зокрема, нагадує, що в ці терміни нібито повинні завершитися російсько-білоруські військові навчання. Раніше в оборонному відомстві Білорусі заявляли, що після навчань територію республіки покинуть всі російські солдати.

"Це корисна дата, щоб побачити, брешуть вони чи ні", - говорить Кофман.

Ще одним аргументом для можливого наступу РФ він назвав закінчення Мюнхенської конференції з безпеки, з якої до України повернеться президент Володимир Зеленський. Також 20 лютого завершуються Олімпійські ігри в Пекіні й Путін, пише ЗМІ, не почне вторгнення до церемонії закриття, щоб не засмучувати китайського лідера Сі Цзіньпіна.

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Нагадаємо, раніше західні ЗМІ та аналітики вже намагалися спрогнозувати терміни вторгнення РФ в Україну. Останній раз воно "планувалося" на 15-16 лютого, проте так і не відбулося.

Напередодні в Білому домі повідомили, що Росія збільшила свою військову присутність уздовж кордону з Україною, за останні дні там додалося близько 7 тисяч військовослужбовців. При цьому деякі з них прибули напередодні, в середу.

Разом з тим Міноборони РФ 15-16 лютого заявляло про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча у НАТО це не підтверджують.