При цьому сама Мелоні обіцяла продовжувати постачання зброї Україні.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала громадян країни на одну годину в день відключати газ і електрику на знак солідарності з Україною.

Як повідомляє Reuters, з жовтня РФ активізувала ракетні і безпілотні атаки на Україну, вразивши критично важливу інфраструктуру і залишивши багато областей країни без електрики.

"Щоб зрозуміти, що переживають українці, я прошу всіх італійців відключати всі джерела енергії на годину в день", – закликала Мелоні.

Очолювана Мелоні партія "Брати Італії" часто підкреслює важливість націоналізму і патріотизму, віддала данину поваги українцям, "які захищають свою свободу і любов до своєї країни".

При цьому сама Мелоні обіцяла продовжувати поставки зброї Україні, незважаючи на протиріччя з цього питання всередині правлячої коаліції.

Війна в Україні: допомога від Італії

23 жовтня новий Прем'єр Італії Джорджія Мелоні запевнила Володимира Зеленського в подальшій підтримці України на тлі збройної агресії РФ.

Пізніше повідомлялося, що Італія готується передати Україні кілька одиниць німецьких Panzerhaubitze 2000 і РЗСВ М270, а також деяку кількість старих гаубиць M109.

Також Італія передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть "від 20 до 30" самохідних артилерійських установок М109L, які пройдуть перевірку і відправляться на фронт.

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