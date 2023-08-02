У пари троє дітей: 15-річний син Ксав'є, 14-річна дочка Елла-Джеймс і дев'ятирічний син Адріан.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його дружина Софі оголосили, що розлучаються після 18 років шлюбу.

Як повідомляється в Instagram глави канадського уряду, пара прийняла рішення розлучитися "після багатьох змістовних і важких розмов".

"Як завжди, ми залишаємось близькою родиною з глибокою любов'ю та повагою один до одного та до всього, що ми побудували і будемо продовжувати будувати", - йдеться у дописі.

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У заяві офісу Трюдо наголошується, що незважаючи на підписання угоди про розлучення, колишнє подружжя буде разом з'являтися на публічних заходах, пише "Бі-бі-сі".

"Вони працювали над тим, щоб усі юридичні та етичні кроки щодо їхнього рішення розійтися були зроблені, і продовжуватимуть робити це в майбутньому", - йдеться в заяві, додавши, що наступного тижня вони відправляться у відпустку всією сім'єю.

Джастін і Софі Трюдо одружилися в 2005 році. У пари троє дітей: 15-річний син Ксав'є, 14-річна дочка Елла-Джеймс і дев'ятирічний син Адріан.

Розлучення світових лідерів - деталі

Фінський прем'єр-міністр Санна Марін вирішила розлучитися з чоловіком після майже 20 років спільного життя.

"Ми вдячні долі за 19 років спільного життя і за нашу улюблену дочку", - прокоментувала ситуацію Марін і додала, що вони з чоловіком розлучаються друзями.

Марін зазначила, що, вони з Маркусом Райконеном "продовжать проводити час разом і як сім'я, і один з одним".

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