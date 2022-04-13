Про це Егілс Левітс заявив після відвідування Ірпеня і Бородянки.

Президент Латвії Егілс Левітс виступає за надання Україні чогось подібного на "план Маршалла" для відновлення країни.

Про це президент Латвії повідомив у мікроблозі Twitter.

"Ірпінь, Бородянка мають свіжі шрами російських руйнувань. Покороблені уламки будинків, церков і мостів. Україна заслуговує на великі зусилля із відновлення, такі як План Маршалла, який допоміг Західній Європі відновитися після Другої світової війни. Настав час планувати", - заявив Егілс Левітс.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС повинен розробити план відновлення України за аналогією з "Планом Маршалла". Він вважає, що цю ініціативу мають підтримати найбагатші країни Євросоюзу, і пообіцяв порушити це питання на засіданні Ради Європи.

Довідка УНІАН. План Маршалла — програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни.

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