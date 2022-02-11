Президент країни з Інтернету дізнався історію 11-річної школярки і вирішив її підтримати.

Незвичайний вчинок президента Північної Македонії Стево Пендаровського схвилював мережу. Справа в тому, що глава держави відвів до школи 11-річну ученицю з синдромом Дауна, яку ображали однокласники.

Зокрема, Пендаровський дізнався з мережі, що дівчинку ображають однолітки, а також батьки її однокласників. Це спонукало президента підтримати школярку.

"Інклюзивність не повинна залишатися просто декларативним принципом, її потрібно використовувати для потенціалу людей з атиповим розвитком. Забобони не повинні бути перешкодою для побудови рівноправного і справедливого суспільства для всіх. Емпатія - це наш моральний обов'язок", - прокоментував свій вчинок президент країни в "Твіттері".

Приклад такої людяності зворушив мільйони людей, а знімки, на яких видно як президент веде дівчинку в школу, облетіли весь інтернет.

Так один з користувачів на порталі reddit.com виклав фото з північно-македонським президентом, який за руку йде з дівчинкою в школу. Цей пост викликав цілу бурю емоцій у людей. Один з користувачів написав, що всім в школі було весело, поки дитина, над якою знущалися, не з'явився з президентом Північної Македонії.

"Очевидно, батьки дітей, які знущалися над нею, хотіли виключити її з класу і почали петицію, щоб зробити це... Божевільні", - написав один з користувачів, з яким погодився ще один. Він зазначив, що "сумна частина цієї історії полягає не стільки в тому, що над нею знущалися, скільки в тому, що батьки її однокласників насправді колективно вирішили, що їхні діти будуть бойкотувати уроки, поки цю дівчинку не заберуть з їхнього класу".

Однак знайшлися серед користувачів і ті, які порахували, що дівчинці з синдромом Дауна не місце в звичайному класі. "Непопулярна думка: вона не повинна бути в класі з нормальними дітьми. Це зупиняє розвиток обох груп. Про неї будуть набагато краще піклуватися в класі, призначеному для її потреб", - написав один з користувачів.

Тим часом, деякі користувачі стали на захист дітей. На їхню думку, вони можуть не розуміти, що погано вчинили з однокласницею, а просто повторювали те, що чули або бачили від дорослих. "У дітей просто немає моральних гальм, коли вони стають старшими, вони починають розуміти", - висловив думку один з користувачів. "Вони, напевно, просто не розуміють, що таке синдром Дауна", - допустив ще один користувач.