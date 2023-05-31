Саме при ньому країна вступила в НАТО.

Латвійським президентом став глава Міністерства закордонних справ Едгар Рінкевич, за якого проголосували 52 депутати Сейму.

"...Хочу сказати, що якщо перейти від мрій до дій і спробувати пробити скляну стелю - спробуйте, і у вас вийде", - прокоментував перемогу на виборах Рінкевич, передає Бі-бі-сі.

Його кандидатуру висунула партія "Єдність". Політсила робила ставку на дипломатичний досвід Рінкевича і його прихильність західним цінностям.

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При цьому, опоненти звинувачували Рінкевича в тому, що він - гей і не приховує цього.

Хто такий Едгар Рінкевич

Рінкевич 13 років пропрацював у Міністерстві оборони країни. Саме він представляв країну на переговорах про вступ до НАТО. Потім в 2008 році очолив президентську канцелярію, а в 2011 році став главою МЗС.

На виборах Рінкевічу конкуренцію склали ще два кандидати - підприємець Улдіс Піленс і юрист Еліна Пінто. Чинний глава держави Егілс Левітс свою кандидатуру не висував.

Вибори президента в Латвії

Президента в Латвії обирає парламент відкритим голосуванням. Для перемоги потрібно набрати мінімум 51 голос. Термін президентських повноважень становить 4 роки, максимальний - 8.

Латвія - парламентська республіка, тому функції президента порівняно вузькі: президент є головнокомандувачем збройними силами, він представляє країну на міжнародній арені і має право законодавчої ініціативи.

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