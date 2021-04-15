Церемонія похорону буде показана по британському телебаченню і пройде відповідно до правил противірусної безпеки.

У Британії пройшла повна репетиція похорону принца Філіпа, який помер 9 квітня у віці 99 років.

Читайте такожПринц Філіп з сім'єю: оприлюднено знаки, які раніше ніхто не бачивПохорон герцога Единбурзького відбудеться в суботу 17 квітня в каплиці Святого Георгія при королівському Віндзорському замку під Лондоном.

Церемонія буде показана по британському телебаченню і пройде відповідно до правил противірусної безпеки. У зв'язку з цим простих британців просять не під'їжджати до замку під час церемонії. Для висловлення співчуття королівській родині відкрито спеціальний сайт.

У заяві Букінгемського палацу йдеться, що церемонія буде "дуже близько" відповідати побажанням самого герцога. Повідомлялося, що принц Філіп просив, щоб його похорон пройшов з мінімумом шуму, але в церемонії будуть риси, привнесені особисто герцогом.

Труну з його тілом, яка зараз знаходиться в особистій каплиці королівської сім'ї у Віндзорському замку, провезуть на порівняно невелику відстань на автомобілі лендровер, у створенні якого герцог брав участь.

Зверху на труну покладуть його особистий штандарт, що відображає його спадщину грецького принца і британські титули. Адміральський кашкет і шабля герцога будуть покладені на труну зверху.

У самій церемонії похорону братиме участь велика кількість військовослужбовців британської армії, ВПС, флоту і Королівської морської піхоти, передає Бі-бі-сі.

Для герцога, який служив на флоті, збройні сили були завжди важливі, тому їх представники будуть учасниками церемонії, а вищі військові чини запрошені в якості гостей.

Репетиції церемонії військові проводять в центрі армійської підготовки Пірбрайт в місті Вокінг, графство Суррей. Репетиції похоронної церемонії проходили в Пірбрайті весь тиждень. Генеральна репетиція в парадній формі пройде у Віндзорському замку в четвер.

"Ми відчуваємо напругу, але ми справляємося, і ми маємо намір відмінно виступити", - говорить горніст Королівської морської піхоти Джеймі Річі. Коли п'ятеро горністів проводжатимуть герцога в останню путь, сержант Річі лідируватиме. Для нього ця роль - "честь і привілей", каже військовослужбовець.

"Коронавірус все ускладнює", - каже капітан Джемма Даррінгтон з логістичного корпусу. Однак організатори роблять все, щоб убезпечити військовослужбовців. Персонал регулярно проходить тестування на вірус і дотримується правил соціального дистанціювання. Ми знаємо, що граємо свою роль в історії, і для нас це великий привілей", - каже вона.

У похороні принца братимуть участь дві його сім'ї - власне королівська сім'я і куди більш велика сім'я військовослужбовців.

У суботу у Віндзорському замку при повному параді буде 730 військових, у тому числі чотири оркестри.

Вони провели першу повну репетицію на полігоні Пірбрайт в графстві Суррей. Не всі вони були в парадній формі, але все присвятили останні кілька днів підготовці - начищені черевики, гудзики, інструменти і шаблі.

У церемонії братимуть участь службовці всіх родів військ, з якими був близько пов'язаний герцог.

У деяких є і особисті історії про Філіпа - від горніста Королівської морської піхоти, на якому буде вручена герцогом медаль, до солдата, який отримав від нього перше підвищення під час візиту принца в Ірак.

Багато з учасників ніколи не бачили його особисто, але всі вони будуть віддавати честь людині, яка втілювала їхні цінності - служби, дисципліни і вірності.

Уздовж дороги, по якій провезуть тіло принца, вишикуються службовці Королівського флоту, морської піхоти, горян, четвертого батальйону Королівського полку Шотландії і ВПС.

На галявині біля східної частини замку загін королівської кінної артилерії дасть салют з гармат, а в сторожовій вежі в західній частині задзвонять у дзвін.

Відповідно до обмежень, що діють в Британії через пандемію коронавірусу, на похороні можуть бути присутніми не більше 30 осіб, з дотриманням соціальної дистанції.

Представники королівської сім'ї ще не оголосили, хто саме запрошений на похорон. Принц Гаррі прилетів на церемонію, але його вагітна дружина Меган за порадою лікарів залишилася в Каліфорнії, де вони живуть.

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Автор: Ірина Погоріла