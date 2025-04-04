За його словами, США не потраплять в "пастку безкінечних переговорів".

Росіяни порушують умови припинення вогню, це нехороший знак, заявив державний секретар США Марко Рубіо на пресконференції після зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

"Вони порушують припинення вогню, це нехороший знак. Якщо є припинення вогню, то ніщо не має вибухати. Але росіяни на це не погодились. Вони порушують", - сказав він.

Рубіо підкреслив, що для США потрібен ще певний час, щоб знати, чи хочуть росіяни миру чи ні.

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"Якщо так, то є спосіб цього досягти. Якщо ні, то ми маємо знати, щоб ми підігнали нашу політику під це", - зазначив Держсекретар США.

За його словами, США не потраплять в "пастку безкінечних переговорів", навіть якщо Росія старатиметься затягнути процес.

На запитання, скільки часу треба США, щоб побачити чи РФ зацікавлена у мирі, Рубіо сказав:

"Я думаю, що ми говоримо про тижні".

Державний секретар США уточнив, що не може назвати конкретних дат.

"Але ми бачимо, що припинення вогню було порушено декілька разів…", - зауважив він.

Рубіо зазначив, що зараз США будуть реагувати не на слова, а на дії Росії.

"Якщо ви зацікавлені в мирі, ви припиняєте вогонь, припиняєте битися. Потім пропонуєте умови, на яких хочете закінчити війну і це мають бути адекватні умови. Якщо ви не зацікавлені в мирі, ви затягуєте процес, придумуєте якісь виправдовування. Ми не будемо затягувати з цим. Ми готові до різних варіантів, але сподіваємось, що це не буде просто затягуванням часу", - сказав державний секретар США.

Припинення вогню в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп багато разів повторював, що може швидко закінчити війну в Україні. Він давав собі всього 24 години для вирішення цього завдання.

Однак згодом Трамп визнав, що складно швидко закінчити війну РФ проти України.

Після переговорів з США Росія заявила, що налаштована на перемирʼя і готова на 30-денне припинення вогню по енергообєктах України. Україна також підтримала "енергетичне" перемир’я.

Однак, після того, як у Кремлі заявили, що погодилися на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, вже за кілька годин атакували Донеччину.

Окупанти щодня продовжують тероризувати Україну ударними дронами та іншим озброєнням.

28 березня президент України Володимир Зеленський сказав, що наша країна передасть США докази того, що РФ і далі б’є по енергетиці.

1 квітня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Києва сказал, що перемовини між Росією та США про мир в Україні зайшли у глухий кут.

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