Можливо, американцям доведеться носити маски й у 2022 році / REUTERS

Провідний американський експерт з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі допустив, що американцям все ще доведеться носити маски у 2022 році, але заходи з боротьби з поширенням COVID-19 будуть послаблюватися в міру того, як все більше людей будуть вакцинуватися.

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Фаучі заявив про це в інтерв'ю CNN, повідомляє "Голос Америки".

"Думаю, що ми досягнемо значного рівня "нормальності" після жахливого тягаря, який нам довелося нести минулого року", - сказав Фаучі.

Виступаючи в програмі "зустріч з пресою" на каналі NBC, Фаучі сказав, що поки рано говорити, коли в США з'явиться колективний імунітет.

У відповідь на запитання телеканалу Fox News, чи буде потрібно американцям Вторинна вакцинація, він сказав, що це залежатиме від того, як буде розвиватися Південноафриканський штам коронавірусу.

Що цьому передувало

  • США лідирують за кількістю підтверджених випадків COVID - 19 (понад 28 мільйонів) і померлих від ускладнень коронавірусної хвороби (майже 500 тисяч).
  • Вакцинація в США стартувала в середині грудня.

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Автор: Вікторія Токарєва