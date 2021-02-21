За словами доктора Ентоні Фаучі, необхідність повторної вакцинації залежатиме від поведінки південноафриканського штаму коронавірусу.

Провідний американський експерт з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі допустив, що американцям все ще доведеться носити маски у 2022 році, але заходи з боротьби з поширенням COVID-19 будуть послаблюватися в міру того, як все більше людей будуть вакцинуватися.

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Фаучі заявив про це в інтерв'ю CNN, повідомляє "Голос Америки".

"Думаю, що ми досягнемо значного рівня "нормальності" після жахливого тягаря, який нам довелося нести минулого року", - сказав Фаучі.

Виступаючи в програмі "зустріч з пресою" на каналі NBC, Фаучі сказав, що поки рано говорити, коли в США з'явиться колективний імунітет.

У відповідь на запитання телеканалу Fox News, чи буде потрібно американцям Вторинна вакцинація, він сказав, що це залежатиме від того, як буде розвиватися Південноафриканський штам коронавірусу.

Що цьому передувало

США лідирують за кількістю підтверджених випадків COVID - 19 (понад 28 мільйонів) і померлих від ускладнень коронавірусної хвороби (майже 500 тисяч).

Вакцинація в США стартувала в середині грудня.

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Автор: Вікторія Токарєва