Найближчими днями вакцина буде надіслана до сотень установ на всій території Сполучених Штатів.

Сьогодні вранці, 13 грудня, у США почався процес доставки першої партії схваленої вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech до всіх 50 американських штатів, аби у понеділок почати процес вакцинації населення. Препарат вантажать на заводі Pfizer в Каламазу, штат Мічиган.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Ми очікуємо, що 145 установ у всіх штатах отримають вакцину в понеділок, ще 425 - у вівторок і останні 66 установ - у середу, що означатиме завершення доставки першої партії вакцини", - сказав Гюстав Перна, керівник державно-приватної ініціативи США Operation Warp Speed, створеної для пришвидшення розроблення і розповсюдження вакцини від COVID-19.

Pfizer проводить тренінги з розподілу вакцини на своєму заводі в Мічигані від березня, створюючи макетні сценарії та вправи з Operation Warp Speed. Після того, як у США дали дозвіл на екстрене використання вакцини, працівники почали виймати флакони з вакциною з більш ніж 300 морозильних камер на заводі.

"Їх запаковуються у коробки та завантажують у вантажівки, які доправляють препарат до найбільших аеропортів районів. Вакцину перевозять за необхідної для транспортування холодної температури, за якої її збереження можливе до 10 днів у невідкритому стані", - підкреслює видання.

Щойно вакцину доправлять до місця призначення і вона буде готова до використання, на розморожування кожного флакона потрібно від 30 хвилин до години. Сам препарат потрібно ввести протягом шести годин.

Вакцини можна зберігати у трьох різних типах місць: у морозильних камерах з наднизькою температурою, термальних контейнерах Pfizer (якщо заправляється сухий лід) та холодильних установках, які зазвичай доступні в лікарнях.

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Автор: УНІАН