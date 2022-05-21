Члени делегацій Японії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії вийшли із залу, коли почав виступати міністр економічного розвитку РФ.

Представники п'яти країн залишили зустріч Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) на знак протесту проти присутності російської делегації.

Про це повідомляє nikkeiAsia.

Зазначається, що міністри з Японії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії вийшли із залу, коли під час засідання почав виступати міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков.

Як повідомляє Reuters з посиланням на офіційних осіб і дипломатів, за словами двох членів тайського керівництва і двох зарубіжних дипломатів, члени делегацій Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії приєдналися до американських колег і вийшли із залу під час виступу представника Росії.

Інший дипломат зазначив, що п'ять держав, які влаштували протест, наполягають на більш жорстких формулюваннях щодо Москви в підсумковій заяві учасників зустрічі в столиці Таїланду.

Засідання міністрів торгівлі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва проходить в Бангкоку і триватиме два дні. У АТЕС входить 21 країна.

Відомо, що це була перша очна зустріч міністрів торгівлі АТЕС за три роки у зв'язку з ослабленням обмежень, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Вас також можуть зацікавити новини: