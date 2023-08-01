Її мати каже, що не може зв'язатися з дочкою.

У Грузії помістили в ізолятор громадянку України, яка брала участь в акції протесту проти прибуття в Батумі круїзного лайнера з росіянами.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Эхо Кавказа". Мати дівчини розповіла журналістам, що не може зв'язатися з дочкою. Відомо, що Марина Чобанян переїхала до країни на початку 2022 року. Її затримали під час акції протесту в Батумі.

За даними служби, дівчину привезли в ізолятор, проте там їй стало погано. Українку доставили в лікарню, проте незабаром повернули в ізолятор в місті Озургеті.

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Протести в Грузії: що відомо

Нагадаємо, 27 липня в порт Батумі зайшов круїзний лайнер, на борту якого перебували туристи з Російської Федерації. Деякі з них розповіли журналістам, що не вважають свою країну окупантом, інші - що "Ми Радянський Союз. Ми єдина країна". Одна туристка заявила, що Росія "звільняла" Абхазію".

Місцеві жителі організували акцію протесту, в ході якої включали гімн України і Грузії, скандували "Путін - х**ло" і "Російський корабель - йди на". В результаті судно покинуло порт.

Вчора стало відомо, що у Батумі прибуває лайнер з туристами і російськими пропагандистами на борту. Люди знову вийшли на мітинг, проте цього разу поліція почала проводити затримання.

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