У штабі Навального закликали силовиків негайно припинити бити мирних протестувальників.

У російському місті Чита співробітника ОМОНу відмовився розганяти мітинг.

Про це повідомляє команда Навального у своєму Telegram-каналі.

У відповідь люди почали скандувати "Молодці!" і плескати в долоні.

«Ми приєднуємося до подяки і вважаємо, що силовики негайно повинні перестати бити мирних протестувальників в Уфі, Москві, Кургані, Оренбурзі та інших містах, де сьогодні були жорсткі затримання», - зазначили в штабі.

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Протести в Росії на підтримку Навального

23 січня прихильники Навального проводять всеросійські акції протесту, вони вимагають звільнити політика з-під арешту. Мітинги вже почалися як мінімум в 13 великих містах, у тому числі Хабаровську, Південно-Сахалінську, Якутську.

Соратники політика анонсували мітинги "Свободу Навальному!" у 93 містах Росії.

Станом на 11:00 за московським часом, в акціях «Свободу Навальному!"всього взяли участь понад 15 тисяч осіб, пише "МБХ медіа».

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Автор: Денис Прядко