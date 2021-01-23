Постраждалу від удару жінку відвели в медпункт на Московському вокзалі.

У Санкт-Петербурзі співробітник ОМОНу вдарив літню жінку ногою в живіт.

Відео інциденту опублікувала «Фонтанка».

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На записі видно, як троє співробітників ОМОНу ведуть затриманого хлопця вулицею, тримаючи його за руки.

До них підійшла перехожа, яка запитала: "Навіщо ви його затримуєте?".

У відповідь правоохоронець силою вдарив літню жінку в живіт, після чого вона впала на асфальт і почала кричати.

Як повідомляє "МБХ медіа", постраждалу від удару силовика жінку відвели в медпункт на Московському вокзалі.

Повернення і арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

Сьогодні в РФ проходять акції на підтримку Навального зокрема, його соратники анонсували мітинги в 93 містах. Силовики затримують учасників акцій.

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Автор: Денис Прядко